Белград договорился с Баку о поставках электроэнергии - Михайлович

Белград договорился с Азербайджаном о поставках электроэнергии, потенциал которых она оценивает в 2,6 ГВт/ч, сообщила министр энергетики Сербии Зорана Михайлович.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», Михайлович к интервью Reuters заявила, что соответствующую договоренность достигла сербская государственная энергетическая компания EPS, теперь с Турцией обсуждается вопрос передачи электроэнергии.

«В настоящее время Белград ведет переговоры с Анкарой о передаче электроэнергии», - заявила глава ведомства.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил об обращении к турецкой стороне за помощью в вопросе импорта электроэнергии из Азербайджана, который он оценивал примерно в 2 ГВт/ч.

По итогам прошедшего 21 августа телефонного разговора президентов Азербайджана и Сербии Ильхама Алиева и Александра Вучича в канцелярии главы сербского государства заявили, что Белград сможет на выгодных условиях покупать электроэнергию у Азербайджана.

В частности, Вучич обратился к Алиеву за помощью в обеспечении достаточным количеством электроэнергии, и глава азербайджанского государства откликнулся на эту просьбу, рассказав об одобрении межгосударственного соглашения о покупке Сербией электроэнергии из Азербайджана на выгодных условиях.

Азербайджан в 2021 году экспортировал более 1,6 ГВт/ч электроэнергии. Президент Ильхам Алиев ранее заявлял, что Азербайджан планирует наращивать экспорт электроэнергии, прежде всего, в Европу.

Р.Керимов