Белград договорился с Баку о поставках электроэнергии - Михайлович

Белград договорился с Азербайджаном о поставках электроэнергии, потенциал которых она оценивает в 2,6 ГВт/ч, сообщила министр энергетики Сербии Зорана Михайлович.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», Михайлович к интервью Reuters заявила, что соответствующую договоренность достигла сербская государственная энергетическая компания EPS, теперь с Турцией обсуждается вопрос передачи электроэнергии.
«В настоящее время Белград ведет переговоры с Анкарой о передаче электроэнергии», - заявила глава ведомства.
Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил об обращении к турецкой стороне за помощью в вопросе импорта электроэнергии из Азербайджана, который он оценивал примерно в 2 ГВт/ч.
По итогам прошедшего 21 августа телефонного разговора президентов Азербайджана и Сербии Ильхама Алиева и Александра Вучича в канцелярии главы сербского государства заявили, что Белград сможет на выгодных условиях покупать электроэнергию у Азербайджана.
В частности, Вучич обратился к Алиеву за помощью в обеспечении достаточным количеством электроэнергии, и глава азербайджанского государства откликнулся на эту просьбу, рассказав об одобрении межгосударственного соглашения о покупке Сербией электроэнергии из Азербайджана на выгодных условиях.
Азербайджан в 2021 году экспортировал более 1,6 ГВт/ч электроэнергии. Президент Ильхам Алиев ранее заявлял, что Азербайджан планирует наращивать экспорт электроэнергии, прежде всего, в Европу.
Р.Керимов
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