Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

15.09 $/bbl +/- WTI 85.10 -3.38 Brent 90.84 -3.26

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 16.09.2022 23:15

Производство пива в Великобритании может упасть из-за десятикратного скачка цен на CO2

Британские пивовары столкнулись с десятикратным увеличением цен на углекислый газ, используемый при карбонизации и упаковке пива, и могут быть вынуждены сократить производство в преддверии пикового для страны сезона потребления в зимние праздники, пишет Financial Times.

По словам руководителя отраслевой ассоциации пабов и пивоварен Энди Тайги, поставщики CO2 просто поставили клиентов перед фактом, что теперь им придется платить новую, сильно повышенную цену, а в обратном случае производители не смогут гарантировать поставки.

"Это грозит приостановкой значительных объемов производства в очень неподходящее время", - сказал он.

Сложившуюся ситуацию на рынке спровоцировало сообщение американского производителя удобрений CF Industries о том, что компания закрывает ведущий завод по выпуску аммиака в Великобритании на фоне скачка цен на природный газ. Этот завод производил углекислый газ в качестве побочного продукта и обеспечивал порядка трети всего потребляемого объема CO2 в Великобритании.

В среду компания уточнила, что завод закрыт временно, но не назвала сроки возобновления работы.

Управляющий директор манчестерской пивоварни JW Lees Уильям Лис-Джонс сообщил, что на прошлой неделе поставщики просили 2,8 тыс. фунтов за тонну углекислого газа, тогда как еще в июне тонна сырья стоила 250 фунтов стерлингов ($285).

Его коллега Оливер Робинсон из Robinsons в пригороде Манчестера отметил, что с начала года его компания, годовой оборот которой составляет порядка 80 млн фунтов, переплатила за углекислый газ около 600 тыс. фунтов сверх запланированного бюджета. Если цены останутся на текущем уровне, дополнительные расходы составят еще 2,6 млн фунтов.

"Мы не можем перенести эти расходы на наших клиентов, поскольку наши пабы и так испытывают колоссальное давление из-за высокой инфляции и повышения цен от других поставщиков", - добавил он.

Как пишет FT, основные проблемы в связи с нехваткой углекислого газа испытывают небольшие местные пивоварни. Ведущие международные компании зачастую устанавливают на своих заводах собственное оборудование по производству CO2, но для их менее крупных локальных и крафтовых конкурентов эти технологии слишком дороги.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az