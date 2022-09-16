Производство пива в Великобритании может упасть из-за десятикратного скачка цен на CO2

Британские пивовары столкнулись с десятикратным увеличением цен на углекислый газ, используемый при карбонизации и упаковке пива, и могут быть вынуждены сократить производство в преддверии пикового для страны сезона потребления в зимние праздники, пишет Financial Times.
По словам руководителя отраслевой ассоциации пабов и пивоварен Энди Тайги, поставщики CO2 просто поставили клиентов перед фактом, что теперь им придется платить новую, сильно повышенную цену, а в обратном случае производители не смогут гарантировать поставки.
"Это грозит приостановкой значительных объемов производства в очень неподходящее время", - сказал он.
Сложившуюся ситуацию на рынке спровоцировало сообщение американского производителя удобрений CF Industries о том, что компания закрывает ведущий завод по выпуску аммиака в Великобритании на фоне скачка цен на природный газ. Этот завод производил углекислый газ в качестве побочного продукта и обеспечивал порядка трети всего потребляемого объема CO2 в Великобритании.
В среду компания уточнила, что завод закрыт временно, но не назвала сроки возобновления работы.
Управляющий директор манчестерской пивоварни JW Lees Уильям Лис-Джонс сообщил, что на прошлой неделе поставщики просили 2,8 тыс. фунтов за тонну углекислого газа, тогда как еще в июне тонна сырья стоила 250 фунтов стерлингов ($285).
Его коллега Оливер Робинсон из Robinsons в пригороде Манчестера отметил, что с начала года его компания, годовой оборот которой составляет порядка 80 млн фунтов, переплатила за углекислый газ около 600 тыс. фунтов сверх запланированного бюджета. Если цены останутся на текущем уровне, дополнительные расходы составят еще 2,6 млн фунтов.
"Мы не можем перенести эти расходы на наших клиентов, поскольку наши пабы и так испытывают колоссальное давление из-за высокой инфляции и повышения цен от других поставщиков", - добавил он.
Как пишет FT, основные проблемы в связи с нехваткой углекислого газа испытывают небольшие местные пивоварни. Ведущие международные компании зачастую устанавливают на своих заводах собственное оборудование по производству CO2, но для их менее крупных локальных и крафтовых конкурентов эти технологии слишком дороги.
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