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Дальнее зарубежье 16.09.2022 18:35

Трасс проведет встречи с Байденом и другими мировыми лидерами перед похоронами Елизаветы II

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс встретится с президентом США Джо Байденом и другими мировыми лидерами перед похоронами королевы Елизаветы II, которые запланированы на понедельник, сообщает в пятницу Bloomberg.

Трасс примет Байдена в воскресенье на Даунинг-стрит, однако беседа будет неформальной, так как в Великобритании объявлен траур в связи с кончиной королевы.

Также в воскресенье Трасс проведет встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.

В субботу Трасс встретится с премьер-министрами Австралии и Новой Зеландии Энтони Албанизом и Джасиндой Ардерн.

Ранее на Даунинг-стрит и в МИД Великобритании отметили, что переговоры не будут непосредственным "дипломатическим мероприятием", они будут, главным образом, сосредоточены на том, чтобы отдать дань памяти Елизавете II.

Ожидается, что на следующей неделе на похороны королевы Великобритании прибудут более 100 глав государств и правительств.

Королева Елизавета II скончалась 8 сентября в шотландском замке Балморал в возрасте 96 лет. Королем Великобритании стал ее старший сын Карл III.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛИДЕРЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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