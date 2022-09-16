Украина в январе-августе снизила импорт нефтепродуктов на 13,5%, экспорт - в 4,5 раза

Украина в январе-августе 2022 года импортировала 4 млн 564,904 тыс. тонн нефтепродуктов (бензины, дизтопливо, мазут, реактивное топливо и прочее), что на 13,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (5 млн 277,684 тыс. тонн).
По данным Государственной таможенной службы, нефтепродукты импортированы на сумму $5 млрд 231,597 млн, что на 69,5% больше, чем годом ранее ($3 млрд 86,632 млн).
Экспортировано данной продукции 54,455 тыс. тонн (снижение в 4,5 раза к январю-августу 2021 года) на общую сумму $61,854 млн (снижение более чем вдвое).
Как сообщалось, Украина в 2021 году импортировала 8 млн 790,515 тыс. тонн нефтепродуктов (рост на 9,6% к 2020 году) на $5 млрд 614,787 млн (рост на 65,3%).
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