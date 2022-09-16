Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

15.09 $/bbl +/- WTI 85.10 -3.38 Brent 90.84 -3.26

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 16.09.2022 19:02

IFC планирует в ноябре утвердить $1 млрд для Украины

Международная финансовая корпорация (IFC) из группы Всемирного банка (ВБ) планирует в ноябре вынести на совет его директоров пакет о финансировании для Украины на $1 млрд - как прямое кредитование, так и финансовые гарантии и инструменты trade finance, сообщил заместитель министра экономики Александр Грибан.

"Ожидается, что такое финансирование также мобилизует и частный кредитный капитал, ведь IFC обычно финансирует не более 30% стоимости проекта, включая в финансовый консорциум коммерческие банки. Таким образом, общий объем проектов украинских предприятий, которые могут быть профинансированы, составит более $3,3 млрд", - цитируются его слова в пресс-релизе Минэкономики в пятницу.

Грибан добавил, что IFC также активно работает с европейским фондом European fund of sustainable development (EFSD), в который уже направлен запрос на $2 млрд. По его словам, эти средства также планируется использовать для внедрения финансовых инструментов в поддержку Украины.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, МФК

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az