IFC планирует в ноябре утвердить $1 млрд для Украины

Международная финансовая корпорация (IFC) из группы Всемирного банка (ВБ) планирует в ноябре вынести на совет его директоров пакет о финансировании для Украины на $1 млрд - как прямое кредитование, так и финансовые гарантии и инструменты trade finance, сообщил заместитель министра экономики Александр Грибан.
"Ожидается, что такое финансирование также мобилизует и частный кредитный капитал, ведь IFC обычно финансирует не более 30% стоимости проекта, включая в финансовый консорциум коммерческие банки. Таким образом, общий объем проектов украинских предприятий, которые могут быть профинансированы, составит более $3,3 млрд", - цитируются его слова в пресс-релизе Минэкономики в пятницу.
Грибан добавил, что IFC также активно работает с европейским фондом European fund of sustainable development (EFSD), в который уже направлен запрос на $2 млрд. По его словам, эти средства также планируется использовать для внедрения финансовых инструментов в поддержку Украины.
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