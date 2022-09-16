IFC планирует в ноябре утвердить $1 млрд для Украины

Международная финансовая корпорация (IFC) из группы Всемирного банка (ВБ) планирует в ноябре вынести на совет его директоров пакет о финансировании для Украины на $1 млрд - как прямое кредитование, так и финансовые гарантии и инструменты trade finance, сообщил заместитель министра экономики Александр Грибан.

"Ожидается, что такое финансирование также мобилизует и частный кредитный капитал, ведь IFC обычно финансирует не более 30% стоимости проекта, включая в финансовый консорциум коммерческие банки. Таким образом, общий объем проектов украинских предприятий, которые могут быть профинансированы, составит более $3,3 млрд", - цитируются его слова в пресс-релизе Минэкономики в пятницу.

Грибан добавил, что IFC также активно работает с европейским фондом European fund of sustainable development (EFSD), в который уже направлен запрос на $2 млрд. По его словам, эти средства также планируется использовать для внедрения финансовых инструментов в поддержку Украины.