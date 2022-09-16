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Регион 16.09.2022 18:36

Российские экономоператоры получили сигналы, что могут вывозить свою продукцию через Турцию - Путин

Российские экономические операторы получили сигнал, что смогут вывозить отечественное продовольствие через Турцию, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Хотел бы вас проинформировать, что наши экономоператоры получили соответствующие сигналы, что они и нашу продукцию тоже смогут вывозить через Турцию", - сказал Путин в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Турция является надёжным партнером в этом плане и сможет обеспечить уверенные поставки через свою территорию во все страны мира, в том числе в страны Азии, Латинской Америки, Африки, поскольку мы туда и продаём", - добавил он.

Путин поблагодарил Эрдогана за вклад, который он внес и продолжает вносить в реализацию продовольственной программы по вывозу украинского зерна. "Будем надеяться, действительно, что его значительная часть, пока этого не удается достичь, все-таки пойдет по продовольственной программе ООН для беднейших стран", - сказал Путин.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ПРОДОВОЛЬСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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