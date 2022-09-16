Российские экономоператоры получили сигналы, что могут вывозить свою продукцию через Турцию - Путин

Российские экономические операторы получили сигнал, что смогут вывозить отечественное продовольствие через Турцию, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Хотел бы вас проинформировать, что наши экономоператоры получили соответствующие сигналы, что они и нашу продукцию тоже смогут вывозить через Турцию", - сказал Путин в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Турция является надёжным партнером в этом плане и сможет обеспечить уверенные поставки через свою территорию во все страны мира, в том числе в страны Азии, Латинской Америки, Африки, поскольку мы туда и продаём", - добавил он.

Путин поблагодарил Эрдогана за вклад, который он внес и продолжает вносить в реализацию продовольственной программы по вывозу украинского зерна. "Будем надеяться, действительно, что его значительная часть, пока этого не удается достичь, все-таки пойдет по продовольственной программе ООН для беднейших стран", - сказал Путин.