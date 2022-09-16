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ТЭК 16.09.2022 18:50

Путин: в ближайшее время должна заработать договоренность об оплате 25% стоимости поставок газа в Турцию рублями

Договоренность об оплате до 25% поставок российского газа в Турцию российскими рублями должна заработать в ближайшее время, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Как вы знаете, в ближайшее время должна заработать наша договоренность о поставках в Турцию природного газа российского происхождения при оплате 25% этих поставок в российских рублях. Вопрос согласован, работа в этом плане будет происходить в соответствии с нашими договоренностями", - сказал он своему визави.

Путин отметил, что "мы готовы существенно нарастить наши поставки в Турцию по всем направлениям, которые представляют для вас интерес".

Договоренность о частичной оплате российского газа Турцией российскими рублями была достигнута президентами двух стран в начале августа, тогда доля расчетов в нацвалютах не называлась. В настоящее время Россия поставляет ежегодно порядка 26 млрд кубометров газа в Турцию. Газ поставляется по двум газопроводам по дну Черного моря - "Турецкому потоку", откуда газ частично идет далее в Европу, и "Голубому потоку".

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ГАЗ, ПОСТАВКИ


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