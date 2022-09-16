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СНГ 16.09.2022 18:52

Таджикистан заявил о новых обстрелах со стороны киргизских военных

Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана сообщил о новых обстрелах кыргызских военных в трех приграничных населенных пунктах республики.

"Несмотря на встречу руководителей первых силовых структур и объявление о прекращении огня, через полтора часа киргизская сторона начала обстрел из группового вооружения и военной техники населенный пункт Овчи-Калъача Бободжон-Гафуровского района и Ворух, Чорку города Исфары", - говорится в сообщении пресс-центра погранвойск ГКНБ Таджикистана.

"Кыргызская сторона стягивает из центра Баткенского района дополнительные силы и средства в приграничные районы. Вызывает обеспокоенность использование киргизской стороной военных вертолетов и боевых беспилотников для нападения на дома граждан и гражданские объекты Таджикистана", - заявляет пресс-центр.

Между тем в таджикских социальных сетях появились сообщения о падении кыргызского беспилотника вблизи мечети в одном из населенных пунктов Таджикистана. Сообщается о жертвах. Официального подтверждения этим сообщениям пока нет.

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Тэги: КЫРГЫЗСТАН, ТАДЖДИКИСТАН, ОБСТРЕЛ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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