Россия в качестве ответной меры ввела персональные санкции в отношении четырех десятков граждан Австралии, сообщили в пятницу в МИД РФ.

Как отмечается в сообщении, опубликованном на сайте министерства, въезд на территорию России "на бессрочной основе закрывается дополнительно для 41 австралийца из числа подрядчиков военно-промышленного комплекса, журналистов и муниципальных депутатов, формирующих в этой стране антироссийскую повестку дня".

Список физлиц, в отношении которых введены ограничения, также опубликован на сайте МИД России.

"С учетом того, что официальная Канберра не намерена отказываться от антироссийского курса и продолжает плодить новые санкционные меры, работа над актуализацией российского "стоп-листа" будет продолжена", - заявили на Смоленской площади.