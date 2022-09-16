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Дальнее зарубежье 16.09.2022 19:15

Россия внесла в "стоп-лист" 41 австралийца - МИД

Россия в качестве ответной меры ввела персональные санкции в отношении четырех десятков граждан Австралии, сообщили в пятницу в МИД РФ.

Как отмечается в сообщении, опубликованном на сайте министерства, въезд на территорию России "на бессрочной основе закрывается дополнительно для 41 австралийца из числа подрядчиков военно-промышленного комплекса, журналистов и муниципальных депутатов, формирующих в этой стране антироссийскую повестку дня".

Список физлиц, в отношении которых введены ограничения, также опубликован на сайте МИД России.

"С учетом того, что официальная Канберра не намерена отказываться от антироссийского курса и продолжает плодить новые санкционные меры, работа над актуализацией российского "стоп-листа" будет продолжена", - заявили на Смоленской площади.

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Тэги: РОССИЯ, АВСТРАЛИЯ, КОНТРСАНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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