Эскалация на азербайджано-армянской границе остановлена, но ситуация напряженная - Путин

Скоординированными усилиями удалось остановить эскалацию на границе Азербайджана и Армении, но ситуация остается напряженной, констатировал президент РФ Владимир Путин.
"Хорошо, что скоординированными усилиями эскалацию все-таки удалось прекратить, но, насколько я понимаю, она (обстановка - ИФ) все-таки остается напряженной", - сказал Путин на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.
Путин также отметил, что уже обсуждал ситуацию на азербайджано-армянской границе с Алиевым в течение дня "на полях" саммита ШОС в Самарканде.
Он сказал, что накануне ночью разговаривал с премьером Армении Николом Пашиняном, добавив, что уже проинформировал Алиева об этой беседе.
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