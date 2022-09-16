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Внешняя политика 16.09.2022 19:06

Эскалация на азербайджано-армянской границе остановлена, но ситуация напряженная - Путин

Скоординированными усилиями удалось остановить эскалацию на границе Азербайджана и Армении, но ситуация остается напряженной, констатировал президент РФ Владимир Путин.

"Хорошо, что скоординированными усилиями эскалацию все-таки удалось прекратить, но, насколько я понимаю, она (обстановка - ИФ) все-таки остается напряженной", - сказал Путин на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

Путин также отметил, что уже обсуждал ситуацию на азербайджано-армянской границе с Алиевым в течение дня "на полях" саммита ШОС в Самарканде.

Он сказал, что накануне ночью разговаривал с премьером Армении Николом Пашиняном, добавив, что уже проинформировал Алиева об этой беседе.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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