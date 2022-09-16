Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

15.09 $/bbl +/- WTI 85.10 -3.38 Brent 90.84 -3.26

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 16.09.2022 19:07

Алиев: Ситуация на границе с Арменией около 2 суток стабильная, сейчас главное - не разрушить начинающийся процесс нормализации отношений

Соблюдение режима тишины на границе Азербайджана и Армении показывает, что ни у Баку, ни у Еревана не было в планах полномасштабной эскалации, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Хотел бы выразить вам благодарность за оперативное реагирование на обострение, эскалацию в зоне армяно-азербайджанской границы. Боестолкновения продолжались менее восьми часов, и то, что они остановились, хотя не сразу армянская сторона стала выполнять режим прекращения огня, но в целом уже около двух суток режим прекращения огня соблюдается, говорит о том, что ни у Армении, ни у Азербайджана не было намерений широкомасштабной эскалации", - сказал Алиев.

Он с сожалением заметил, что пограничные конфликты случаются. "К сожалению, они были сопряжены с многочисленными жертвами с обеих сторон, но главное, что удалось стабилизировать ситуацию и перевести ее в мирное русло", - сказал президент Азербайджана.

И добавил: "По той информации, которую сейчас получаю с мест, как я уже сказал, около двух суток ситуация стабильная, сейчас главное - не разрушить начинающийся процесс нормализации отношений и двигаться в этом направлении".

Алиев заявил, что приветствует усилия России, направленные на это, в том числе в рамках трехсторонней комиссии.

"Еще раз хочу сказать, что Азербайджан привержен трехсторонним документам, которые были подписаны между Россией, Азербайджаном и Арменией после второй карабахской войны, и мы будем делать все, для того чтобы ситуация на Кавказе была стабильной", - сказал президент Азербайджана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, АРМЕНИЯ, ГРАНИЦА


Похожие новости


Алиев рассчитывает на расширение сотрудничества с Великобританией ТК «Восток-Запад» и «Север-Юг» повышают геополитическую значимость Азербайджана - Алиев ГНФАР от проседания рынка капитала потерял $2-3 млрд, но это значительно меньше, чем потери суверенных фондов других стран - Алиев Алиев заявил о необходимости скорейшего достижения договоренности о расширении TAP Мирный договор между Арменией и Азербайджаном будет основан на пяти принципах, предложенных Баку и принятых Ереваном - Алиев Товарооборот Азербайджана и Казахстана может достичь $1 млрд - Токаев

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az