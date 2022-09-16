Алиев: Ситуация на границе с Арменией около 2 суток стабильная, сейчас главное - не разрушить начинающийся процесс нормализации отношений

Соблюдение режима тишины на границе Азербайджана и Армении показывает, что ни у Баку, ни у Еревана не было в планах полномасштабной эскалации, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Хотел бы выразить вам благодарность за оперативное реагирование на обострение, эскалацию в зоне армяно-азербайджанской границы. Боестолкновения продолжались менее восьми часов, и то, что они остановились, хотя не сразу армянская сторона стала выполнять режим прекращения огня, но в целом уже около двух суток режим прекращения огня соблюдается, говорит о том, что ни у Армении, ни у Азербайджана не было намерений широкомасштабной эскалации", - сказал Алиев.
Он с сожалением заметил, что пограничные конфликты случаются. "К сожалению, они были сопряжены с многочисленными жертвами с обеих сторон, но главное, что удалось стабилизировать ситуацию и перевести ее в мирное русло", - сказал президент Азербайджана.
И добавил: "По той информации, которую сейчас получаю с мест, как я уже сказал, около двух суток ситуация стабильная, сейчас главное - не разрушить начинающийся процесс нормализации отношений и двигаться в этом направлении".
Алиев заявил, что приветствует усилия России, направленные на это, в том числе в рамках трехсторонней комиссии.
"Еще раз хочу сказать, что Азербайджан привержен трехсторонним документам, которые были подписаны между Россией, Азербайджаном и Арменией после второй карабахской войны, и мы будем делать все, для того чтобы ситуация на Кавказе была стабильной", - сказал президент Азербайджана.
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