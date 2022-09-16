В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19, скончались 5 человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 234 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 819 тыс. 124, сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Днем ранее сообщалось о 256 случаях заражения.

За минувшие сутки умерли пятеро больных COVID-19 (накануне - 3). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 881 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 807 тыс. 433 человека (+ 337 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 1 тыс. 810 человек.

За сутки медики провели 2 тыс. 929 тестов на коронавирус против 3 тыс. 388 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 209 тыс. 734 теста на COVID-19.

Н.Аббасова