В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19, скончались 5 человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 234 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 819 тыс. 124, сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.
Днем ранее сообщалось о 256 случаях заражения.
За минувшие сутки умерли пятеро больных COVID-19 (накануне - 3). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 881 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 807 тыс. 433 человека (+ 337 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 1 тыс. 810 человек.
За сутки медики провели 2 тыс. 929 тестов на коронавирус против 3 тыс. 388 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 209 тыс. 734 теста на COVID-19.
Н.Аббасова
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