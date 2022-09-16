Эрдоган не предлагал в Самарканде организовать встречу президентов России и Украины - Путин

Президент России Владимир Путин сообщил, что на встрече с ним в Самарканде турецкий лидер Реджеп Тайим Эрдоган не предлагал организовать его встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Он (Эрдоган - ИФ) все время предлагает встречу с Зеленским, на протяжении длительного времени. В этом нет ничего плохого, президент Турции вносит существенный вклад в нормализацию обстановки, в том числе по решению продовольственного вопроса", - сказал он в пятницу журналистам в Самарканде, комментируя итоги двусторонних переговоров с турецким лидером.

Вместе с тем, по словам президента РФ, "на этой встрече он об этом не говорил".