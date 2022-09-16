Путин выразил надежду, что Еврокомиссия снимет запрет на вывоз российского продовольствия и удобрений для развивающихся стран

Владимир Путин надеется, что Еврокомиссии примет решение о снятии запрета на вывоз российских продовольствия и удобрений в развивающиеся страны.
"Надеюсь, что здравого смысла хватит в конце концов и у наших коллег в Еврокомиссии для того, чтобы все-таки исправить эту ошибку - будем считать, что это ошибка, недоразумение - и принять правильное решение", - сказал Путин в пятницу журналистам в Самарканде (Узбекистан).
Он прокомментировал ситуацию с запретом вывоза российских удобрений. "Это вообще беспрецедентно, это уродливое решение я бы сказал со стороны Еврокомиссии, позорное, - снять запрет на приобретение наших удобрений, но только для своих стран, для стран членов ЕС", - сказал Путин.
По мнению президента, европейские чиновники "и в области продовольственного снабжения, и в области энергетики насоздавали проблем, а теперь решают их за чужой счет".
"А как же беднейшие страны мира, а как же риторика о том, что все наши усилия совместные должны быть направлены на преодоление голода в этих беднейших странах? Это что, все блеф? Только для того, чтобы решить свои эгоистические задачки и проблемки, которые созданы ими же самими, их собственными руками?", - сказал Путин.
Бухарест рассчитывает на расширение энергосотрудничества с Азербайджаном -МИД Румынии
Алиев: Ситуация на границе с Арменией около 2 суток стабильная, сейчас главное - не разрушить начинающийся процесс нормализации отношений
Эскалация на азербайджано-армянской границе остановлена, но ситуация напряженная - Путин
В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19, скончались 5 человек
Число голодающих в мире с доковидного 2019г выросло на 150 млн человек, до 828 млн человек - ФАО
Число случаев COVID-19 в мире приближается к 611 млн - университет Хопкинса
Власти Азербайджана в 2023г выделят на восстановление Карабаха около $1,8 млрд
ЖКХ Гянджи направит около 900 тыс. манатов на капремонт системы освещения города
ИВ Сумгайыта направит около 2,4 млн манатов на работы по благоустройству в городе
Розничные магазины США недосчитались $95 млрд в 2021г из-за краж и других факторов
В Армении опять недовольны Россией и ОДКБ
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Благотворительная акция для школьников от AccessBank
«Nar» посетил школы Агдама и Физули
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично