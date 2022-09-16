Путин выразил надежду, что Еврокомиссия снимет запрет на вывоз российского продовольствия и удобрений для развивающихся стран

Владимир Путин надеется, что Еврокомиссии примет решение о снятии запрета на вывоз российских продовольствия и удобрений в развивающиеся страны.

"Надеюсь, что здравого смысла хватит в конце концов и у наших коллег в Еврокомиссии для того, чтобы все-таки исправить эту ошибку - будем считать, что это ошибка, недоразумение - и принять правильное решение", - сказал Путин в пятницу журналистам в Самарканде (Узбекистан).

Он прокомментировал ситуацию с запретом вывоза российских удобрений. "Это вообще беспрецедентно, это уродливое решение я бы сказал со стороны Еврокомиссии, позорное, - снять запрет на приобретение наших удобрений, но только для своих стран, для стран членов ЕС", - сказал Путин.

По мнению президента, европейские чиновники "и в области продовольственного снабжения, и в области энергетики насоздавали проблем, а теперь решают их за чужой счет".

"А как же беднейшие страны мира, а как же риторика о том, что все наши усилия совместные должны быть направлены на преодоление голода в этих беднейших странах? Это что, все блеф? Только для того, чтобы решить свои эгоистические задачки и проблемки, которые созданы ими же самими, их собственными руками?", - сказал Путин.