Цены на нефть растут, но завершают неделю в минусе, Brent - $92,06 за баррель

Цены на нефть растут на торгах в пятницу, но завершают неделю в минусе.
С начала текущей недели как Brent, так и WTI, подешевели более чем на 1%.
Трейдеры продолжают оценивать риски замедления глобального экономического роста для нефтяного рынка, а также следят за новостями из Китая и России.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:15 составляет $92,06 за баррель, что на $1,22 (1,34%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Фьючерсы на нефть WTI на октябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подорожали на $0,74 (0,87%), до $85,84 за баррель.
Трейдеры продолжают следить за ситуацией с поставками российского газа, ожидая, что их сокращение будет способствовать повышению спроса на нефть.
"Замещение газа нефтью должно поддержать ее потребление в северном полушарии в зимние месяцы, однако общий объем спроса будет в значительной мере зависеть от ситуации в Китае", - говорится в обзоре Fitch Solutions.
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