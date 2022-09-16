Жапаров поручил принять меры по обеспечению безопасности приграничных с Таджикистаном районов Кыргызстана

ПрезидентКыргызстана Садыр Жапаров по итогам внеочередного заседания Совета безопасности страны поручил обеспечить безопасность жителей приграничных с Таджикистаном районов, сообщила в пятницу пресс-служба главы государства.

"Глава государства поручил соответствующим структурам принять все меры по обеспечению безопасности жителей приграничных районов, а также оказать всю необходимую помощь пострадавшим и эвакуированным гражданам Кыргызстана", - говорится в сообщении.

На заседании обсуждены меры по недопущению дальнейшей эскалации сложившейся ситуации на кыргызско-таджикском участке государственной границы и снижению уровня напряженности, отметили в пресс-службе.