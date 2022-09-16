Машинисты поездов в Великобритании готовятся выйти на забастовку в начале октября

Машинисты поездов в Великобритании готовятся провести очередную забастовку в начале октября, пишет Financial Times.
По словам источников газеты, профсоюз машинистов Aslef сообщил железнодорожным операторам, что намерен призвать своих членов выйти на забастовку 1 октября и 5 октября.
Такое решение приведет к масштабным перебоям в железнодорожном сообщении в период проведения конференции Консервативной партии Великобритании, запланированной на 2-5 октября, отмечает FT.
Профсоюз не намерен официально объявлять о готовящейся забастовке до завершения похорон королевы Елизаветы II, которые состоятся 19 сентября. Тем не менее, он направил железнодорожным компаниям соответствующее уведомление своевременно - за две недели.
Машинисты и 12 железнодорожных операторов планировали провести забастовку 15 сентября, однако отложили ее из-за смерти королевы.
В июле этого года прошла первая за последние 27 лет общенациональная забастовка машинистов, требующих повышения зарплат в соответствии с темпами инфляции.
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