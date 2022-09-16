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Дальнее зарубежье 16.09.2022 20:27

Число жертв наводнений на востоке Италии возросло до 10 человек

Наводнения в ряде районов административной области Марке на востоке Италии унесли жизни 10 человек, еще около 50 госпитализированы, сообщает в пятницу The Guardian.

Четыре человека на данный момент считаются пропавшими без вести.

Десяткам людей удалось спастись на крышах домов и деревьях.

На кадрах с вертолета, опубликованных на The Guardian, на месте событий видны обширные затопленные пространства, местами бурные потоки мутной воды и дома, первые этажи которых полностью затоплены.

Сильные ливни обрушились на регион в четверг вечером. Улицы оказались затоплены, в частности в нескольких городах в провинции Анкона и Пезаро-э-Урбино. В коммуне Кантиано выпало наибольшее количество осадков - 420 мм за несколько часов.

Непогода также обрушилась на другие регионы страны, в частности на Тоскану, Ломбардию, Умбрию.

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Тэги: ИТАЛИЯ, НАВОДНЕНИЯ, ЖЕРТВЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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