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Регион 16.09.2022 21:30

Переговоры по СВПД зашли в тупик из-за позиции Ирана, США продолжат искать пути восстановления ядерной сделки - Госдеп

Переговоры по восстановлению СВПД зашли в тупик из-за ответа Тегерана на предложения Вашингтона, однако США продолжат изыскивать способы для заключения сделки, заявила в пятницу первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

"Мы зашли в тупик в том плане, что Иран в последнем раунде переговоров представил нам достаточно жесткий ответ, который для нас неприемлем. Мы проинформировали их о том, какие элементы являются для нас важнейшими и необходимыми (в вопросе восстановления СВПД - ИФ)", - заявила Шерман в ходе круглого стола, организованного газетой The Washington Post.

Она добавила, что президент США Джо Байден продолжит изыскивать пути достижения прогресса в процессе восстановления соглашения по ядерной сделке, "пока в Вашингтоне считают, что в этом есть смысл".

"Мы создаем планы для любого развития событий: и на случай заключения сделки, и на случай, если она не состоится", - сказала она.

Ранее в сентябре госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ответ Ирана на предложения ЕС по тексту соглашения является шагом назад в переговорах по СВПД.

Боррель констатировал 5 сентября, что позиции участников переговоров по восстановлению СВПД расходятся. "Это скорее различные позиции. Тенденция тревожная. На кону процесс в целом. И если цель в том, чтобы быстро добиться согласия, я думаю, это не получится", - признал глава дипломатии ЕС на пресс-конференции в Брюсселе.

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Тэги: США, ИРАН, СВПД, СИТУАЦИЯ


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