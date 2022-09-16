Бухарест рассчитывает на расширение энергосотрудничества с Азербайджаном -МИД Румынии

Азербайджан в условиях нынешнего международного кризиса является важной страной для Европы и играет роль моста между Европой и Азией в сферах энергетики, логистики, связи и торговли, заявил государственный секретарь МИД Румынии Юлиан Фота.
"В пятницу в Баку состоялись двусторонние политические консультации между МИД Азербайджана и Румынии. Азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.
По данным ведомства, стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений, поднявшихся до уровня стратегического партнерства, и важность использования имеющегося потенциала для расширения сотрудничества в различных направлениях, в том числе в энергетике, логистике, транспорте, связи, сельском хозяйстве и других сферах.
"В ходе консультаций отмечалось, что хотя в развитии торгово-экономических отношений наблюдается положительная динамика, отмечается, что их дальнейшее развитие отвечает интересам обеих стран", - говорится в информации.
Фота подчеркнул, что Румыния придает большое значение сотрудничеству и дальнейшему расширению отношений с Азербайджаном. Он выразил большую заинтересованность своей страны в развитии экономических отношений с Азербайджаном, особенно в области энергетики. "Госсекретарь отметил, что Азербайджан является важной страной для Европы в условиях нынешнего международного кризиса и играет серьезную роль моста между Европой и Азией в сферах энергетики, логистики, связи и торговли", - говорится в сообщении.
В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной и международной безопасности, представляющим взаимный интерес.
Н.Аббасова
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