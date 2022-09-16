Бельгийское государство поможет потребителям оплачивать счета за энергию

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо после состоявшегося в пятницу министерского совещания объявил на пресс-конференции о мерах по поддержке бельгийских потребителей в условиях энергетического кризиса.

"Счета за потребление энергии сейчас очень высоки не только в Бельгии, но и во всех странах Европы. Вот почему мы заявили, что сделаем все, чтобы как можно эффективнее помочь гражданам и предприятиям. Федеральное правительство приняло решение по пакету необходимых мер в эти трудные месяцы, которые переживают семьи и предприятия", - сказал Де Кроо, заявление которого транслировали бельгийские СМИ.

Он сообщил, что, помимо уже действующей социальной поддержки, такой, как продление пониженного до 6% НДС, согласован дополнительный пакет мер.

В частности, объяснил премьер, домохозяйства в ноябре и декабре получат 135 евро в помощь оплаты счетов за газ и 61 евро - за электричество. Эта мера, уточнил Де Кроо, будет применяться с учетом семейных доходов.

Кроме того, до конца марта 2023 года продлевается действие такой формы социальной помощи, как "чек на мазут", для тех семей, которые отапливаются этим видом топлива. И этот "чек" на 225 евро теперь увеличивается до 300 евро.

Предприятия получат поддержку в сфере налоговых платежей, пообещал премьер-министр.