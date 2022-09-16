Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

15.09 $/bbl +/- WTI 85.10 -3.38 Brent 90.84 -3.26

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 16.09.2022 22:20

Бельгийское государство поможет потребителям оплачивать счета за энергию

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо после состоявшегося в пятницу министерского совещания объявил на пресс-конференции о мерах по поддержке бельгийских потребителей в условиях энергетического кризиса.

"Счета за потребление энергии сейчас очень высоки не только в Бельгии, но и во всех странах Европы. Вот почему мы заявили, что сделаем все, чтобы как можно эффективнее помочь гражданам и предприятиям. Федеральное правительство приняло решение по пакету необходимых мер в эти трудные месяцы, которые переживают семьи и предприятия", - сказал Де Кроо, заявление которого транслировали бельгийские СМИ.

Он сообщил, что, помимо уже действующей социальной поддержки, такой, как продление пониженного до 6% НДС, согласован дополнительный пакет мер.

В частности, объяснил премьер, домохозяйства в ноябре и декабре получат 135 евро в помощь оплаты счетов за газ и 61 евро - за электричество. Эта мера, уточнил Де Кроо, будет применяться с учетом семейных доходов.

Кроме того, до конца марта 2023 года продлевается действие такой формы социальной помощи, как "чек на мазут", для тех семей, которые отапливаются этим видом топлива. И этот "чек" на 225 евро теперь увеличивается до 300 евро.

Предприятия получат поддержку в сфере налоговых платежей, пообещал премьер-министр.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БЕЛЬГИЯ, ЭНЕРГИЯ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ПОДДЕРЖКА

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az