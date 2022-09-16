SOCAR заинтересована в сотрудничестве с Пакистаном в сфере поставок СПГ и развития газовой инфраструктуры

Президент компании SOCAR Ровшан Наджаф в пятницу в Баку встретился с государственным министром по вопросам нефти Минэнерго Пакистана Мусадыком Масудом Маликом.

"В ходе беседы обсуждались перспективы взаимного сотрудничества в нефтегазовой сфере, особенно в области торговли нефтепродуктами, поставок сжиженного природного газа (СПГ), а также развития газовой инфраструктуры", - говорится в сообщении SOCAR.

По данным компании, пакистанский министр был проинформирован о региональных и глобальных энергетических проектах, а также инвестициях, осуществляемых SOCAR в зарубежных странах.

"В этой связи были рассмотрены потенциальные возможности сотрудничества с пакистанскими компаниями, а также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Н.Аббасова