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ТЭК 16.09.2022 21:54

SOCAR заинтересована в сотрудничестве с Пакистаном в сфере поставок СПГ и развития газовой инфраструктуры

Президент компании SOCAR Ровшан Наджаф в пятницу в Баку встретился с государственным министром по вопросам нефти Минэнерго Пакистана Мусадыком Масудом Маликом.

"В ходе беседы обсуждались перспективы взаимного сотрудничества в нефтегазовой сфере, особенно в области торговли нефтепродуктами, поставок сжиженного природного газа (СПГ), а также развития газовой инфраструктуры", - говорится в сообщении SOCAR.

По данным компании, пакистанский министр был проинформирован о региональных и глобальных энергетических проектах, а также инвестициях, осуществляемых SOCAR в зарубежных странах.

"В этой связи были рассмотрены потенциальные возможности сотрудничества с пакистанскими компаниями, а также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПАКИСТАН, SOCAR, ВСТРЕЧА


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