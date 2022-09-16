В Армении опять недовольны Россией и ОДКБ

Спикер парламента Армении Ален Симонян выразил недовольство действиями и реакцией ОДКБ на обращение республики о предоставлении помощи в связи с военным конфликтом с Азербайджаном и ждет от России более значимой поддержки.

"Мы очень недовольны, естественно. Ожидания, которые были, не оправдываются. И, представляя народ, имея связь с народом, мы долго не сможем объяснить ему, почему ОДКБ не делает того, что предусмотрено. И, естественно, мы сделаем от этого выводы, уже делаем и уже сделали", - сказал Симонян в эфире Общественного телевидения Армении.

По его словам, Армения и сегодня ждет, "но, представьте, что у нас есть пистолет, который не стреляет, которым можно только бить или показывать его".

"Но сегодня неправильное время делать резкие движения. С Россией также у нас есть договор о взаимной помощи, и ожидаем от наших российских партнеров более осязаемых шагов, а не на уровне заявлений или полуслов", - отметил спикер парламента Армении.