Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

15.09 $/bbl +/- WTI 85.10 -3.38 Brent 90.84 -3.26

Погода в Баку

  ночь день

Регион 16.09.2022 23:21

В Армении опять недовольны Россией и ОДКБ

Спикер парламента Армении Ален Симонян выразил недовольство действиями и реакцией ОДКБ на обращение республики о предоставлении помощи в связи с военным конфликтом с Азербайджаном и ждет от России более значимой поддержки.

"Мы очень недовольны, естественно. Ожидания, которые были, не оправдываются. И, представляя народ, имея связь с народом, мы долго не сможем объяснить ему, почему ОДКБ не делает того, что предусмотрено. И, естественно, мы сделаем от этого выводы, уже делаем и уже сделали", - сказал Симонян в эфире Общественного телевидения Армении.

По его словам, Армения и сегодня ждет, "но, представьте, что у нас есть пистолет, который не стреляет, которым можно только бить или показывать его".

"Но сегодня неправильное время делать резкие движения. С Россией также у нас есть договор о взаимной помощи, и ожидаем от наших российских партнеров более осязаемых шагов, а не на уровне заявлений или полуслов", - отметил спикер парламента Армении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, СПИКЕР, ОДКБ, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Спикер парламента Армении обратится в КС по вопросу лишения мандатов всех депутатов от двух оппозиционных фракций, в списке 33 человека Арарат вслед за Арой повторяет о статусе Карабаха и возвращении пленных Спикер парламента Азербайджана призвал депутатов не спешить с призывами к войне Соратник Пашиняна занял пост спикера парламента Армении Карабахский конфликт будет решен в рамках территориальной целостности Азербайджана - спикер Азербайджан не вел войну, лишь ответил на провокацию армянской стороны – спикер парламента

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az