Военнослужащие Таджикистана покинули занятые ими населенные пункты Кыргызстана

Таджикские военнослужащие покинули кыргызские населенные пункты, которые были заняты в пятницу во время вооруженного конфликта на границе двух стран, сообщил в субботу журналистам глава Баткенской области Кыргызстана Абдикарим Алимбаев.

"Ночью таджикские военнослужащие покинули кыргызские населенные пункты", - сказал Алимбаев.

"Но, обстановка на границе остается сложной", - заявил он.

Конфликт на кыргызско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября. Сообщалось, что перестрелки между военнослужащими двух стран произошли в трех местах в Баткенском районе одноименной области Кыргызстана.

По данным кыргызской погранслужбы, в пятницу в 06:00 (04:00 мск) таджикская сторона начала обстрел кыргызских пограничных нарядов.

Сообщалось о боестолкновениях в Баткенском и Лейлекском районах. Таджикская сторона, по данным кыргызской стороны, применяла танки, БТР, БМП, минометы, а также ракетные системы залпового огня для нанесения ударов по населенным пунктам и пограничным заставам в Кыргызстане.

Отмечалось, что таджикские военнослужащие заняли здание школы в селе Достук Баткенского района, нанесли удар из ракетных систем залпового огня по областному центру - городу Баткен. Кыргызские пограничники нанесли ответный огневой удар по таджикским пограничным заставам "Ляккан" и "Богдари".

По данным Минздрава Кыргызстана, в результате вооруженных столкновений погибли 24 человека. В организации здравоохранения поступили 103 пострадавших, получивших, в основном, осколочные и огнестрельные ранения различных частей тела. В МЧС республики сообщили, что из зоны конфликта эвакуированы более 136 тыс. граждан.

МИД Кыргызстана выразил протест Таджикистану из-за боевых столкновений на границе, обвинив таджикскую сторону в нападении на пограничные и гражданские объекты.

В пятницу главы ГКНБ Кыргызстана и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов договорились о прекращении огня в 16:00 (14:00 по бакинскому времени). Несмотря на это, как сообщается, таджикские военнослужащие продолжают периодически обстреливать позиции кыргызских пограничников и населенные пункты. В субботу в 8:50 (06:50 по бакинскому времени) таджикская сторона обстреляла из минометов населенный пункт Паскы Арык Баткенского района.