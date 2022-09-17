МВД Таджикистана сообщило об атаке кыргызского беспилотника

Кыргызские военные в нарушении достигнутых договоренностей о прекращении огня продолжают обстрел таджикских селений, разрушена соборная мечеть, сообщило министерство внутренних дел Таджикистана

"Кыргызские военные, применяя тяжелые боевые средства, в том числе военные вертолеты и беспилотники, наносят удары по жилым домам граждан и общественным объектам Таджикистана. В частности, 16 сентября ориентировочно в 17:20, в сельском совете Овчи-Калача Бободжон Гафуровского района с помощью беспилотного летательного аппарата была разрушена соборная мечеть. Также в этом районе обстрелам подверглись десятки жилых домов граждан, пунктов обслуживания, общественный и личный транспорт", - говорится в сообщении пресс-центра МВД Таджикистана.

Отмечается, что нападению кыргызских военных подверглись также жители сельского совета Хистеварз этого района.