Кыргызское село Достук подверглось минометному обстрелу с таджикской стороны

Таджикские военные обстреляли из минометов село Достук в Кыргызстане, сообщает в субботу пограничная служба республики.
"По состоянию на 11:15 (9:15 по бакинскому времени) минометному обстрелу с таджикской стороны подверглось село Достук Баткенского района Баткенской области Кыргызстана", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, таджикская сторона открыла огонь по селу из трех минометных расчетов.
Дислоцированные в Баткенской области подразделения отражают атаку противника, добавили в кыргызской погранслужбе.
Вооруженный конфликт на кыргызско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября. Сообщалось, что перестрелки между военнослужащими двух стран произошли в трех местах в Баткенском районе одноименной области Кыргызстана.
По данным погранслужбы Кыргызстана, в пятницу в 06:00 (04:00 по бакинскому времени) таджикская сторона начала обстрел кыргызских пограничных нарядов.
Сообщалось о боестолкновениях в Баткенском и Лейлекском районах Кыргызстана. По словам кыргызских властей, таджикская сторона применяла танки, БТР, БМП, минометы, а также ракетные системы залпового огня, из которых были нанесены удары по населенным пунктам и пограничным заставам.
По данным Минздрава Кыргызстана, в результате вооруженных столкновений погибли 24 человека. В организации здравоохранения поступили 103 пострадавших, получивших, в основном, осколочные и огнестрельные ранения различных частей тела. В МЧС республики сообщили, что из зоны конфликта эвакуированы более 136 тыс. граждан.
МИД Кыргызстана выразил протест Таджикистану из-за боевых столкновений на границе, обвинив таджикскую сторону в нападении на пограничные и гражданские объекты.
Глава Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев и его таджикский коллега Саймумин Ятимов договорились о прекращении огня в 16:00 (14:00 по бакинскому времени).
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