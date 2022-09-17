Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

15.09 $/bbl +/- WTI 85.10 -3.38 Brent 90.84 -3.26

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 17.09.2022 10:25

Кыргызское село Достук подверглось минометному обстрелу с таджикской стороны

Таджикские военные обстреляли из минометов село Достук в Кыргызстане, сообщает в субботу пограничная служба республики.

"По состоянию на 11:15 (9:15 по бакинскому времени) минометному обстрелу с таджикской стороны подверглось село Достук Баткенского района Баткенской области Кыргызстана", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, таджикская сторона открыла огонь по селу из трех минометных расчетов.

Дислоцированные в Баткенской области подразделения отражают атаку противника, добавили в кыргызской погранслужбе.

Вооруженный конфликт на кыргызско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября. Сообщалось, что перестрелки между военнослужащими двух стран произошли в трех местах в Баткенском районе одноименной области Кыргызстана.

По данным погранслужбы Кыргызстана, в пятницу в 06:00 (04:00 по бакинскому времени) таджикская сторона начала обстрел кыргызских пограничных нарядов.

Сообщалось о боестолкновениях в Баткенском и Лейлекском районах Кыргызстана. По словам кыргызских властей, таджикская сторона применяла танки, БТР, БМП, минометы, а также ракетные системы залпового огня, из которых были нанесены удары по населенным пунктам и пограничным заставам.

По данным Минздрава Кыргызстана, в результате вооруженных столкновений погибли 24 человека. В организации здравоохранения поступили 103 пострадавших, получивших, в основном, осколочные и огнестрельные ранения различных частей тела. В МЧС республики сообщили, что из зоны конфликта эвакуированы более 136 тыс. граждан.

МИД Кыргызстана выразил протест Таджикистану из-за боевых столкновений на границе, обвинив таджикскую сторону в нападении на пограничные и гражданские объекты.

Глава Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев и его таджикский коллега Саймумин Ятимов договорились о прекращении огня в 16:00 (14:00 по бакинскому времени).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КЫРГЫЗСТАН, ТАДЖИКИСТАН, ОБСТРЕЛ


Похожие новости


Число пострадавших в боестолкновениях на кыргызско-таджикской границе превысило 100 Погранслужбы Кыргызстана и Таджикистана отвели войска от линии государственной границы Кыргызстан и Таджикистан отводят войска от границы Погранслужба Кыргызстана назвала обстановку на границе с Таджикистаном "относительно стабильной"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az