Таджикистан обвинил Кыргызстан в подготовке провокации на границе

Кыргызская сторона готовится к очередным провокационным действиям и дестабилизации обстановки на границе, заявляет пресс-центр пограничных войск ГКНБ Таджикистана.
"По состоянию на 10 часов 00 минут 17 сентября ситуация на государственной границе Республики Таджикистан с Республикой Кыргызстан считается относительно стабильной. Однако в ряде случаев кыргызские военные нарушают требования соглашения о прекращении огня", - сообщает пресс-центр.
Отмечается, что обстрел приграничных районов Таджикистана ведется со стороны населенных пунктов Самаркандак и Коктош Баткенского района Кыргызстана.
"При этом наблюдается переброска сил и дополнительной военной техники ВС КР на линию границы и усиление боевых позиций, что свидетельствует о готовности к очередным провокационным действиям ВС КР по дестабилизации обстановки", - заявили в пресс-центре погранвойск ГКНБ Таджикистана.
"Республика Таджикистан выступает за восстановление безопасности и стабильности на границе двух соседних стран и направила все усилия на проведение переговоров и урегулирование конфликта дипломатическим путем", - отмечается в заявлении.
В Нахчыване обезврежен армянский беспилотник
В Азербайджане обезвредили более 100 мин, установленных накануне армянскими диверсантами
Бухарест рассчитывает на расширение энергосотрудничества с Азербайджаном -МИД Румынии
Баку и Бухарест договорились о поставках газа
SOCAR заинтересована в сотрудничестве с Пакистаном в сфере поставок СПГ и развития газовой инфраструктуры
В Азербайджане солдат-срочник погиб из-за неосторожного обращения с оружием
В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19, скончались 5 человек
Число голодающих в мире с доковидного 2019г выросло на 150 млн человек, до 828 млн человек - ФАО
Власти Азербайджана в 2023г выделят на восстановление Карабаха около $1,8 млрд
ЖКХ Гянджи направит около 900 тыс. манатов на капремонт системы освещения города
ИВ Сумгайыта направит около 2,4 млн манатов на работы по благоустройству в городе
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Благотворительная акция для школьников от AccessBank
«Nar» посетил школы Агдама и Физули
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично