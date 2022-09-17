Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

15.09 $/bbl +/- WTI 85.10 -3.38 Brent 90.84 -3.26

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 17.09.2022 10:30

Таджикистан обвинил Кыргызстан в подготовке провокации на границе

Кыргызская сторона готовится к очередным провокационным действиям и дестабилизации обстановки на границе, заявляет пресс-центр пограничных войск ГКНБ Таджикистана.

"По состоянию на 10 часов 00 минут 17 сентября ситуация на государственной границе Республики Таджикистан с Республикой Кыргызстан считается относительно стабильной. Однако в ряде случаев кыргызские военные нарушают требования соглашения о прекращении огня", - сообщает пресс-центр.

Отмечается, что обстрел приграничных районов Таджикистана ведется со стороны населенных пунктов Самаркандак и Коктош Баткенского района Кыргызстана.

"При этом наблюдается переброска сил и дополнительной военной техники ВС КР на линию границы и усиление боевых позиций, что свидетельствует о готовности к очередным провокационным действиям ВС КР по дестабилизации обстановки", - заявили в пресс-центре погранвойск ГКНБ Таджикистана.

"Республика Таджикистан выступает за восстановление безопасности и стабильности на границе двух соседних стран и направила все усилия на проведение переговоров и урегулирование конфликта дипломатическим путем", - отмечается в заявлении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ТАДЖИКИСТАН, КЫРГЫЗСТАН, ГРАНИЦА


Похожие новости


Число пострадавших в боестолкновениях на кыргызско-таджикской границе превысило 100 Погранслужбы Кыргызстана и Таджикистана отвели войска от линии государственной границы Кыргызстан и Таджикистан отводят войска от границы Погранслужба Кыргызстана назвала обстановку на границе с Таджикистаном "относительно стабильной"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az