В Баткенской области Кыргызстана введен режим ЧС

В Баткенской области введен режим чрезвычайной ситуации, сообщает в субботу МЧС Кыргызстана.
"На основании приказа руководителя Гражданской защиты, главы Баткенской области Абдикарима Алимбаева от 16 сентября на территории Баткенской области введен режим чрезвычайной ситуации", - сообщили в МЧС.
По данным пресс-службы, режим ЧС введен в связи с зарегистрированным конфликтом с применением оружия в приграничных районах Кыргызстана с Таджикистаном.
"В целях установления мира в регионе, обеспечения безопасности граждан в очагах конфликта, проведения работ по эвакуации и расселению населения, не допущению гибели людей и мобилизации соответствующих сил вводится режим ЧС", - отметили в МЧС.
Конфликт на кыргызско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября. Сообщалось, что перестрелки между военнослужащими двух стран произошли в трех местах в Баткенском районе одноименной области Кыргызстана.
По данным кыргызской погранслужбы, в пятницу в 06:00 (04:00 по бакинскому времени) таджикская сторона начала обстрел кыргызских пограничных нарядов.
Сообщалось о боестолкновениях в Баткенском и Лейлекском районах. Таджикская сторона, по данным кыргызской стороны, применяла танки, БТР, БМП, минометы, а также ракетные системы залпового огня для нанесения ударов по населенным пунктам и пограничным заставам в Кыргызстане.
Отмечалось, что таджикские военнослужащие заняли здание школы в селе Достук Баткенского района, нанесли удар из ракетных систем залпового огня по областному центру - городу Баткен. Кыргызские пограничники нанесли ответный огневой удар по таджикским пограничным заставам "Ляккан" и "Богдари".
По данным Минздрава Кыргызстана, в результате вооруженных столкновений погибли 24 человека. В организации здравоохранения поступили 103 пострадавших, получивших, в основном, осколочные и огнестрельные ранения различных частей тела. В МЧС республики сообщили, что из зоны конфликта эвакуированы более 136 тыс. граждан.
МИД Кыргызстана выразил протест Таджикистану из-за боевых столкновений на границе, обвинив таджикскую сторону в нападении на пограничные и гражданские объекты.
В пятницу с участием президента Кыргызстана Садыра Жапарова прошло экстренное заседание Совета безопасности республики, по итогам которого глава государства поручил соответствующим структурам обеспечить безопасность жителей приграничных с Таджикистаном районов.
Главы ГКНБ Кыргызстана и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов договорились о прекращении огня в 16:00 (14:00 по бакинскому времени).
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