США и Южная Корея подтвердили готовность противодействовать Северной Корее всеми способами

США и Южная Корея на состоявшемся в Вашингтоне очередном заседании Консультативной группы по стратегии сдерживания на уровне заместителей министров обороны подчеркнули, что продолжат противостоять политике КНДР с применением всех возможных механизмов.

"Диалог, состоявшийся 16 сентября, подчеркнул приверженность обоих партнеров использованию всех доступных рычагов - включая дипломатические, информационные, военные и экономические инструменты - для укрепления приверженности США безопасности РК и усиления сдерживания КНДР, а также в более широком плане - противодействия угрозе со стороны КНДР", - говорится в итоговом совместном заявлении сторон.

Участники заседания "выразили серьезную озабоченность в связи с эскалацией и дестабилизирующими сообщениями КНДР, связанными с применением ядерного оружия, включая принятие ею нового закона, касающегося ядерного оружия".

"Соединенные Штаты и Республика Корея подтвердили, что ядерное испытание КНДР будет встречено решительным ответом. Две страны тесно координируют свои действия в деталях и готовы ко всем возможным сценариям", - подчеркивается в документе.

Предусмотрено, что в целях противодействия КНДР планируется увеличить число совместных двухсторонних и многосторонних учений в регионе. Предусматривается "совместная подготовка истребителей пятого поколения F-35A в июле и предстоящее развертывание авианосной ударной группировки во главе с авианосцем "Рональд Рейган" в регионе в качестве наглядной демонстрации", активизация консультаций с НАТО "относительно политики США в области ядерной и противоракетной обороны".

В заявлении отмечается, что США и Южная Корея будут укреплять сотрудничество в борьбе с уклонением КНДР от санкций СБ ООН, добиваться денуклеаризации Северной Кореи.