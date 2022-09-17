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Дальнее зарубежье 17.09.2022 11:50

США и Украина продолжают обсуждать поставки Киеву ракет большой дальности

Американские и украинские военные продолжают обсуждать вопрос о возможности поставок США Киеву ракет большой дальности, сообщил телеканал PBS со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

В интервью телеканалу дипломат заявил в ответ на вопрос ведущего о том, нужны ли Украине ракеты большой дальности, что Киеву "необходимы специфические виды вооружений". Кулеба отметил, что между украинскими и американскими военными "налажена прекрасная линия связи, и они обсуждают этот вопрос".

Украинский министр добавил, что он "не исключает, что США примут положительное решение".

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Тэги: США, УКРАИНА, ВООРУЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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