США и Украина продолжают обсуждать поставки Киеву ракет большой дальности

Американские и украинские военные продолжают обсуждать вопрос о возможности поставок США Киеву ракет большой дальности, сообщил телеканал PBS со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

В интервью телеканалу дипломат заявил в ответ на вопрос ведущего о том, нужны ли Украине ракеты большой дальности, что Киеву "необходимы специфические виды вооружений". Кулеба отметил, что между украинскими и американскими военными "налажена прекрасная линия связи, и они обсуждают этот вопрос".

Украинский министр добавил, что он "не исключает, что США примут положительное решение".