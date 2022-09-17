Жапаров заявил, что Кыргызстан не поступится какой-либо частью своей территории

Кыргызстан не отдаст ни метра своей земли, заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров.
"Вопрос спорных границ всегда сопровождался конфликтами и жертвами. Но, мы никому не отдадим ни метра своей земли, которая досталась нам от предков", - заявил Жапаров в субботу на своей официальной странице в социальной сети.
"Будем твердо защищать национальные интересы ", - подчеркнул глава государства.
По его словам, вопрос делимитации границ с Таджикистаном "стоит на повестке дня".
"С Узбекистаном мы уже определили границы, осталось только отразить это на бумаге. Что касается Таджикистана, работа продолжается, вопрос с границами требует тщательного и взвешенного подхода", - отметил Жапаров.
Президент Кыргызстана выразил соболезнования семьям погибших во время вооруженного приграничного конфликта, а также заверил, что государство обеспечит пострадавших всем необходимым.
Конфликт на кыргызско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября. Сообщалось, что перестрелки между военнослужащими двух стран произошли в трех местах в Баткенском районе одноименной области Кыргызстана.
По данным Минздрава Кыргызстана, в результате вооруженных столкновений погибли 24 человека. В организации здравоохранения поступили 103 пострадавших, получивших, в основном, осколочные и огнестрельные ранения различных частей тела. В МЧС республики сообщили, что из зоны конфликта эвакуированы более 136 тыс. граждан.
В пятницу с участием президента Кыргызстана Садыра Жапарова прошло экстренное заседание Совета безопасности республики, по итогам которого глава государства поручил соответствующим структурам обеспечить безопасность жителей приграничных с Таджикистаном районов.
В пятницу президенты Кыргызстана и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмоном провели на полях саммита ШОС в Самарканде переговоры по ситуации на кыргызско-таджикской границе.
Лидеры двух стран договорились дать поручение соответствующим структурам о прекращении огня и отводе сил и средств от линии соприкосновения. Будет создана комиссия по расследованию обстоятельств и причин произошедшего.
Кроме того, достигнута договоренность об ускорении работы Межправительственной комиссии Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации государственной границы.
В пятницу главы ГКНБ Кыргызстана и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов договорились о прекращении огня в 16:00 (14:00 по бакинскому времени). Несмотря на это таджикские военнослужащие продолжают периодически обстреливать позиции кыргызских пограничников и населенные пункты.
Глава Баткенской области Кыргызстана Абдикарим Алимбаев сообщил в субботу, что таджикские военнослужащие покинули кыргызские населенные пункты, которые были заняты в пятницу во время вооруженного конфликта на границе двух стран.
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