В Кыргызстане сообщили об обстреле трех сел Ошской области из минометов

Три села Чон-Алайского района Ошской области Кыргызстана подверглись обстрелу со стороны Таджикистана, сообщили в субботу в Погранслужбе Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана.

"Нарушая соглашение о прекращении огня, в 12:37 (10:37 по бакинскому времени) таджикская сторона начала обстрел с использованием минометов и артиллерийских установок позиций кыргызских пограничников в селах Тешик-Таш, Карамык и Кароол-Добо в Чон-Алайском районе Ошской области", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, подразделения Пограничной службы ГКНБ Кыргызстана, дислоцированные в Ошской области, открыли ответный огонь. Однако в целях деэскалации инцидента кыргызские военнослужащие первыми в одностороннем порядке прекратили стрельбу.

Кроме того, с 12:30 до 12:35 таджикская сторона обстреливала позиции Внутренних войск МВД Кыргызстана в Баткенском районе.

В настоящее время перестрелка прекращена. Начато расследование произошедшего инцидента. Ожидаются переговоры пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана.

Конфликт на кыргызско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября. Сообщалось, что перестрелки между военнослужащими двух стран произошли в трех местах в Баткенском районе одноименной области Кыргызстана.

По данным Минздрава Кыргызстана, в результате вооруженных столкновений погибли 24 человека. В организации здравоохранения поступили 103 пострадавших, получивших, в основном, осколочные и огнестрельные ранения различных частей тела. В МЧС республики сообщили, что из зоны конфликта эвакуированы более 136 тыс. граждан.

В пятницу с участием президента Кыргызстана Садыра Жапарова прошло экстренное заседание Совета безопасности республики, по итогам которого глава государства поручил соответствующим структурам обеспечить безопасность жителей приграничных с Таджикистаном районов.

В пятницу президенты Кыргызстана и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмоном провели на полях саммита ШОС в Самарканде переговоры по ситуации на кыргызско-таджикской границе.

Лидеры двух стран договорились дать поручение соответствующим структурам о прекращении огня и отводе сил и средств от линии соприкосновения. Будет создана комиссия по расследованию обстоятельств и причин произошедшего.

Кроме того, достигнута договоренность об ускорении работы Межправительственной комиссии Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации государственной границы.

В пятницу главы ГКНБ Кыргызстана и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов договорились о прекращении огня в 16:00 (14:00 по бакинскому времени). Несмотря на это таджикские военнослужащие продолжают периодически обстреливать позиции кыргызских пограничников и населенные пункты.

Глава Баткенской области Кыргызстана Абдикарим Алимбаев сообщил в субботу, что таджикские военнослужащие покинули кыргызские населенные пункты, которые были заняты в пятницу во время вооруженного конфликта на границе двух стран.