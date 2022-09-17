В Азербайджане обезвредили более 100 мин, установленных накануне армянскими диверсантами

Министерство обороны Азербайджана в субботу сообщило об обезвреживании более ста мин, установленных накануне армянскими диверсантами.
«В результате проведенных на территории работ по разминированию обнаружено и обезврежено 10 противотанковых мин, восемь противопехотных мин ПМН-2 и 100 противопехотных мин ПМН-Э армянского производства», - говорится в сообщении военного ведомства.
Ранее в Минобороны Азербайджана сообщали, что ночью 12 сентября подразделений вооруженных сил (ВС) Армении совершили широкомасштабную провокацию на дашкесанском, кельбаджарском и лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы. В военном ведомстве отметили, что в ночное время суток диверсионные группы ВС Армении, используя горный рельеф местности и ущелья, осуществили в различных направлениях минирование территорий между позициями подразделений азербайджанской армии и путей снабжения.
Р.Керимов
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