Баку и Бухарест договорились о поставках газа

Бухарест и Баку достигли договоренности о поставках газа, ссылаясь на источники, пишет Economedia.ro.
По его данным, в настоящее время осталось получить согласие Турции на транзит углеводородов.
Подробности сделки издание не приводит, не называя объемы, сроки и условия поставок газа.
Как сообщалось ранее, в 2021 году Азербайджан экспортировал 22 млрд кубометров газа. При этом впервые начались поставки в Европу (Италию, Грецию и Болгарию), объем которых составил 8,2 млрд кубометров. В 2022 году объем экспорта прогнозируется на уровне 23-24 млрд кубометров, в том числе в Европу - 12 млрд кубометров.
Р.Керимов
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