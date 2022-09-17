Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

15.09 $/bbl +/- WTI 85.10 -3.38 Brent 90.84 -3.26

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 17.09.2022 12:49

Баку и Бухарест договорились о поставках газа

Бухарест и Баку достигли договоренности о поставках газа, ссылаясь на источники, пишет Economedia.ro.

По его данным, в настоящее время осталось получить согласие Турции на транзит углеводородов.

Подробности сделки издание не приводит, не называя объемы, сроки и условия поставок газа.

Как сообщалось ранее, в 2021 году Азербайджан экспортировал 22 млрд кубометров газа. При этом впервые начались поставки в Европу (Италию, Грецию и Болгарию), объем которых составил 8,2 млрд кубометров. В 2022 году объем экспорта прогнозируется на уровне 23-24 млрд кубометров, в том числе в Европу - 12 млрд кубометров.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РУМЫНИЯ, ЭНЕРГЕТИКА, ГАЗ


Похожие новости


Азербайджан и Румыния проведут в четверг шестое заседание МПК Сборная Азербайджана впервые стала чемпионом Европы по мини-футболу Йоханнис пригласил Алиева в Румынию Глава Минэнерго Азербайджана обсудил с представителями Румынии и ФРГ поставки газа и сотрудничество по ВИЭ Баку и Бухарест обсудили вопросы обеспечения энергетической безопасности Румынии Число эвакуированных в Азербайджан из Украины превысило 3 тыс. человек

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az