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Происшествия 17.09.2022 13:10

В Азербайджане солдат-срочник погиб из-за неосторожного обращения с оружием

В Азербайджане военнослужащий срочной военной службы солдат Омаров Эшгин Насиб оглу погиб в результате неосторожного обращения с оружием. Об этом в субботу сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в генеральной прокуратуре страны.

Там отметили, что в Кельбаджарской военной прокуратуре ведется расследование по данному факту.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМИЯ, ИНЦИДЕНТ, ГЕНПРОКУРАТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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