В Азербайджане солдат-срочник погиб из-за неосторожного обращения с оружием

В Азербайджане военнослужащий срочной военной службы солдат Омаров Эшгин Насиб оглу погиб в результате неосторожного обращения с оружием. Об этом в субботу сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в генеральной прокуратуре страны.

Там отметили, что в Кельбаджарской военной прокуратуре ведется расследование по данному факту.

Р.Керимов