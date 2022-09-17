В Нахчыване обезврежен армянский беспилотник

В Нахчыване обезврежен беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вооруженных сил Армении, в субботу сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе Отдельной общевойсковой армии. «Днем 16 сентября в Нахчыванской Автономной Республике беспилотный летательный аппарат вооруженных сил Армении пытался совершить разведывательные полеты над оборонительными позициями армии, был обнаружен подразделениями ПВО отдельной общевойсковой армии и обезврежен специальными техническими средствами», - говорится в сообщении. Отдел новостей

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