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СНГ 17.09.2022 14:05

В ОДКБ выступили за решение конфликта на кыргызско-таджикской границе путем переговоров

В ОДКБ внимательно следят за ситуацией на кыргызско-таджикской границе, выступают за решение конфликта путем переговоров, заявили в секретариате организации.

"Приветствуем прекращение огня и начавшиеся переговоры между пограничными службами Кыргызстана и Таджикистана. Уверены, что будут найдены взаимоприемлемые пути, чтобы урегулировать этот сложный пограничный вопрос, снизить напряженность и не допустить эскалации конфликта. Считаем применение силы неприемлемым. Для урегулирования противоречий должны использоваться исключительно политико-дипломатические методы", - говорится в заявлении.

"В Секретариате ОДКБ внимательно следят за ситуацией и надеются, что установившееся сейчас перемирие будет долгосрочным и устойчивым. Конфликт необходимо урегулировать исключительно за столом переговоров мирным путем, невозможно больше допускать гибель людей", - отмечается в сообщении.

Конфликт на кыргызско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября. Сообщалось, что перестрелки между военнослужащими двух стран произошли в трех местах в Баткенском районе одноименной области Кыргызстана.

По данным кыргызской погранслужбы, в пятницу в 06:00 (04:00 по бакинскому времени) таджикская сторона начала обстрел кыргызских пограничных нарядов.

По данным Минздрава Кыргызстана, в результате вооруженных столкновений погибли 24 человека. В организации здравоохранения поступили 103 пострадавших, получивших, в основном, осколочные и огнестрельные ранения. В МЧС республики сообщили, что из зоны конфликта эвакуированы более 136 тысяч граждан.

МИД Кыргызстана выразил протест Таджикистану. В пятницу с участием президента Кыргызстана Садыра Жапарова прошло экстренное заседание Совета безопасности республики, по итогам которого глава государства поручил соответствующим структурам обеспечить безопасность жителей приграничных с Таджикистаном районов.

Главы ГКНБ Кыргызстана и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов договорились о прекращении огня в 16:00 (14:00 по бакинскому времени) в пятницу, но после этого поступали сообщения о продолжении столкновений.

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Тэги: ОДКБ, КЫРГЫЗСТАН, ТАДЖИКИСТАН


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