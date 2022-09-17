В ОДКБ выступили за решение конфликта на кыргызско-таджикской границе путем переговоров

В ОДКБ внимательно следят за ситуацией на кыргызско-таджикской границе, выступают за решение конфликта путем переговоров, заявили в секретариате организации.
"Приветствуем прекращение огня и начавшиеся переговоры между пограничными службами Кыргызстана и Таджикистана. Уверены, что будут найдены взаимоприемлемые пути, чтобы урегулировать этот сложный пограничный вопрос, снизить напряженность и не допустить эскалации конфликта. Считаем применение силы неприемлемым. Для урегулирования противоречий должны использоваться исключительно политико-дипломатические методы", - говорится в заявлении.
"В Секретариате ОДКБ внимательно следят за ситуацией и надеются, что установившееся сейчас перемирие будет долгосрочным и устойчивым. Конфликт необходимо урегулировать исключительно за столом переговоров мирным путем, невозможно больше допускать гибель людей", - отмечается в сообщении.
Конфликт на кыргызско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября. Сообщалось, что перестрелки между военнослужащими двух стран произошли в трех местах в Баткенском районе одноименной области Кыргызстана.
По данным кыргызской погранслужбы, в пятницу в 06:00 (04:00 по бакинскому времени) таджикская сторона начала обстрел кыргызских пограничных нарядов.
По данным Минздрава Кыргызстана, в результате вооруженных столкновений погибли 24 человека. В организации здравоохранения поступили 103 пострадавших, получивших, в основном, осколочные и огнестрельные ранения. В МЧС республики сообщили, что из зоны конфликта эвакуированы более 136 тысяч граждан.
МИД Кыргызстана выразил протест Таджикистану. В пятницу с участием президента Кыргызстана Садыра Жапарова прошло экстренное заседание Совета безопасности республики, по итогам которого глава государства поручил соответствующим структурам обеспечить безопасность жителей приграничных с Таджикистаном районов.
Главы ГКНБ Кыргызстана и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов договорились о прекращении огня в 16:00 (14:00 по бакинскому времени) в пятницу, но после этого поступали сообщения о продолжении столкновений.
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