Мишель и Алиев обсудили активизацию усилий для укрепления мира в регионе

Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что в субботу провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Провел телефонные разговоры с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении сегодня утром. У нас состоялся субстантивный обмен мнениями о средствах обеспечения устойчивой деэскалации и о том, как активизировать усилия по укреплению прочного мира в регионе», - написал он в твиттере.

Р.Керимов