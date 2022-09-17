Алиев и Мишель обсудили вопросы обеспечения мира в регионе и устранения возникшей напряженности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Евросовета Шарль Мишель в субботу обсудили в ходе телефонного разговора такие вопросы как обеспечение прочного мира в регионе, устранение возникшей напряженности и соблюдение договоренности о прекращении огня. Об этом сообщили в пресс-службе главы азербайджанского государства.

«В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями об обеспечении прочного мира в регионе, устранения напряженности, соблюдения достигнутого соглашения о прекращении огня и нормализации армяно-азербайджанских отношений», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что разговор состоялся по инициативе главы Евросовета.

Р.Керимов