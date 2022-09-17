Алиев и Мишель обсудили вопросы обеспечения мира в регионе и устранения возникшей напряженности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Евросовета Шарль Мишель в субботу обсудили в ходе телефонного разговора такие вопросы как обеспечение прочного мира в регионе, устранение возникшей напряженности и соблюдение договоренности о прекращении огня. Об этом сообщили в пресс-службе главы азербайджанского государства.
«В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями об обеспечении прочного мира в регионе, устранения напряженности, соблюдения достигнутого соглашения о прекращении огня и нормализации армяно-азербайджанских отношений», - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что разговор состоялся по инициативе главы Евросовета.
Р.Керимов
Эрдоган анонсировал открытие Зангиланского международного аэропорта
Баку и Бухарест договорились о поставках газа
SOCAR заинтересована в сотрудничестве с Пакистаном в сфере поставок СПГ и развития газовой инфраструктуры
Алиев утвердил списки госорганов, которые осуществляют аудиовизуальное вещание и могут учреждать печатные СМИ
В Азербайджане на 40% снизилась суточная смертность от COVID-19, заболеваемость - на 8,5%
Власти Азербайджана в 2023г выделят на восстановление Карабаха около $1,8 млрд
ЖКХ Гянджи направит около 900 тыс. манатов на капремонт системы освещения города
ИВ Сумгайыта направит около 2,4 млн манатов на работы по благоустройству в городе
В МЧС Кыргызстана сообщили об эвакуации свыше 5 тыс. жителей из сел Ошской области, подвергшихся обстрелу
Столица Казахстана вновь переименована в Астану
В Бишкеке заявили, что Таджикистан прекратил обстрел кыргызских сел Ошской области
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Благотворительная акция для школьников от AccessBank
«Nar» посетил школы Агдама и Физули
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично