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Внешняя политика 17.09.2022 14:46

Алиев и Мишель обсудили вопросы обеспечения мира в регионе и устранения возникшей напряженности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Евросовета Шарль Мишель в субботу обсудили в ходе телефонного разговора такие вопросы как обеспечение прочного мира в регионе, устранение возникшей напряженности и соблюдение договоренности о прекращении огня. Об этом сообщили в пресс-службе главы азербайджанского государства.

«В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями об обеспечении прочного мира в регионе, устранения напряженности, соблюдения достигнутого соглашения о прекращении огня и нормализации армяно-азербайджанских отношений», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что разговор состоялся по инициативе главы Евросовета.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕС, АРМЕНИЯ, РАЗГОВОР


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