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Оборона 17.09.2022 15:02

Минобороны Азербайджана: 282 военных получили ранения в боестолкновениях на границе с Арменией

Министерство обороны Азербайджана сообщило о ранении 282 военнослужащих Вооруженных сил (ВС) Азербайджана при предотвращении провокации ВС Армении на границе двух стран 12-14 сентября.

«282 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики получили ранения и телесные повреждения различной степени тяжести при предотвращении широкомасштабной провокации вооруженных сил Армении 12-14 сентября 2022 года», - говорится в сообщении военного ведомства.

В нем отмечается, что из 282 раненых в ряды армии после оказания первой медицинской помощи вернулись 43 человека, состояние 115 человек оценивается как удовлетворительное, 103 человек - как среднетяжелое, 21 человека - как тяжелое.

В министерстве сообщили, что помимо военных, получили ранения двое гражданских. Согласно военному ведомству, один из них после оказания первой медицинской помощи был выписан домой, состояние второго оценивается как среднетяжелое.

Ранее Минобороны Азербайджана опубликовало обновленный список военнослужащих, в котором указаны имена 79 военнослужащих - 14 офицеров, 22 прапорщиков и сержантов, 43 солдат.

На азербайджано-армянской границе в ночь на 13 сентября имели место широкомасштабные провокации ВС Армении, которые вели интенсивный обстрел позиций ВС Азербайджана. Боестолкновения на границе Азербайджана и Армении прекратились вечером 14 сентября.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ


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