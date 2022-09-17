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Здравоохранение 17.09.2022 15:51

В России за сутки COVID-19 заболели более 58 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 58,3 тыс. случаев, что почти на 700 случаев меньше, чем днем ранее, скончались 107 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"В РФ выявлено 58 305 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 4 216 человек и возросло в сравнении с предшествующими сутками на 0,9%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 36 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 44 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в пяти субъектах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 59 тыс. 035 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 уменьшилось на 730. Показатель заболеваемости за сутки соотносится с уровнем значений 9-10 марта, когда выявлялось около 60 тыс. заболевших, тогда распространение болезни сокращалось.

Количество госпитализированных за сутки держится примерно на том же уровне, что и в марте, когда регистрировалось схожее число выявленных случаев.

Смертность от COVID-19 в сентябре значительно ниже, чем в марте; в тот период фиксировалось более 500-600 скончавшихся за сутки, за минувшие сутки умерли 107 человек, накануне сообщалось о 110 умерших.

"Выздоровели за сутки 49 962 человека, или на 0,1% меньше в сравнении с 16 сентября", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 20 млн 382 тыс. 344 случая заражения коронавирусной инфекцией, 385 тыс. 944 умерших и 19 млн 344 тыс. 838 выздоровевших.

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Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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