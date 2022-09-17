В Душанбе заявили об обстрелах территории Таджикистана со стороны Кыргызстана

Кыргызские военные продолжают обстрел таджикской территории, несмотря на объявленный режим прекращения огня, заявили в субботу в пресс-центре погранвойск Госкомитета национальной безопасности Таджикистана.
Согласно сообщению пресс-центра, в субботу утром состоялась встреча командующих пограничными войсками двух стран относительно выполнения условий объявленного режима прекращения огня, обсуждены вопросы стабилизации обстановки, возвращения дополнительных сил и средств на исходные позиции.
"Однако, несмотря на достигнутую договоренность, сегодня в 11:10 командир войсковой части 707-й МВД Кыргызской Республики, которая дислоцирована в бывшем здании школы им. Гани села Коктош Баткенского района, вопреки требованиям соглашения о прекращении огня, самовольно отдал приказ обстрелять из всех видов оружия пограничную заставу "Душанбе" Пограничного отряда "Исфара" и махаллю Сомониён города Исфара Республики Таджикистан", - говорится в сообщении.
По данным пресс-центра, в 11:50 Вооруженные силы Кыргызстана из всех видов тяжёлого вооружения также открыли огонь в сторону пограничной заставы "Сархадчи" пограничного отряда "Лахш" Пограничных войск ГКНБ Таджикистана.
"Данная ситуация свидетельствует о том, что отдельные командиры не подчиняются центральному штабу Вооружённых сил Кыргызстана", - говорится в сообщении.
Ранее в субботу в Бишкеке заявили, что таджикская сторона обстреляла из минометов два населенных пункта и позиции внутренних войск МВД Кыргызстана в Баткенском районе, а также позиции кыргызских пограничников в трех селах Ошской области с использованием минометов и артиллерийских установок.
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