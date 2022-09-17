Кыргызстан не приемлет политику силы и эскалации ситуации на границе с Таджикистаном - МИД

Кыргызская позиция по разрешению кризиса на границе с Таджикистаном мирным политико-дипломатическим путем остается неизменной, заявил министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев в телефонном разговоре с генеральным секретарем ШОС Чжан Мином, сообщает в субботу пресс-служба МИД.

"Кыргызская сторона заявила о неизменности своей позиции по мирному разрешению кризиса политико-дипломатическим путем во благо народов двух стран. Кыргызстан не приемлет политику силы и эскалации ситуации", - заявили в МИД.

В свою очередь генеральный секретарь ШОС выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией между двумя соседними государствами, призвал урегулировать конфликт мирным способом.

Конфликт на кыргызско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября.