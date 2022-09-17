Генсек ОДКБ подчеркнул необходимость решать проблемы между Кыргызстаном и Таджикистаном исключительно за столом переговоров

Глава МИД Кыргызстана Жээнбек Кулубаев и генсек ОДКБ Станислав Зась обсудили по телефону ситуацию на кыргызско-таджикской границе, сообщила в субботу пресс-служба кыргызского внешнеполитического ведомства.

"Кыргызской стороной доведена актуальная информация о текущем положении дел и подчеркнута приверженность Кыргызстана к деэскалации и неизменной позиции по разрешению ситуации исключительно политико-дипломатическим путем", - говорится в сообщении.

Зась со своей стороны отметил, что вызывает серьезную обеспокоенность и тревогу произошедшие 14-16 сентября боестолкновения на кыргызско-таджикской границе.

"Зась подчеркнул необходимость урегулирования противоречий исключительно мирным путем за столом переговоров для недопущения гибели людей", - отметили в пресс-службе.

Конфликт на кыргызско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября.