Генсек ОДКБ подчеркнул необходимость решать проблемы между Кыргызстаном и Таджикистаном исключительно за столом переговоров

Глава МИД Кыргызстана Жээнбек Кулубаев и генсек ОДКБ Станислав Зась обсудили по телефону ситуацию на кыргызско-таджикской границе, сообщила в субботу пресс-служба кыргызского внешнеполитического ведомства.
"Кыргызской стороной доведена актуальная информация о текущем положении дел и подчеркнута приверженность Кыргызстана к деэскалации и неизменной позиции по разрешению ситуации исключительно политико-дипломатическим путем", - говорится в сообщении.
Зась со своей стороны отметил, что вызывает серьезную обеспокоенность и тревогу произошедшие 14-16 сентября боестолкновения на кыргызско-таджикской границе.
"Зась подчеркнул необходимость урегулирования противоречий исключительно мирным путем за столом переговоров для недопущения гибели людей", - отметили в пресс-службе.
Конфликт на кыргызско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября.
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