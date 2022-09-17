Столица Казахстана вновь переименована в Астану

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Конституцию, согласно которым столице республики возвращается прежнее название Астана.
В Нур-Султан столица была переименована по инициативе президента страны Касым-Жомарта Токаева в марте 2019 года в честь первого президента Нурсултана Назарбаева.
В начале сентября текущего года депутатская группа парламентариев "Жана Казахстан" (Новый Казахстан) выступила с инициативой вернуть столице республики прежнее название Астана.
Многие из депутатов, выступивших за возвращение прежнего названия столицы, голосовали в 2019 году "за" переименование Астаны в Нур-Султан.
Президент Токаев был проинформирован об этой инициативе депутатов и дал согласие включить предложение о возвращении прежнего названия столице Казахстана в конституционные поправки, которые были приняты парламентом 16 сентября.
По данным столичного маслихата (местный представительный орган), в 2019 году бюджету города переименование обошлось в порядка 30 млн тенге (текущий - $1/ 477,12).
Нынешнее переименование, рассчитывают местные власти, будет дешевле, так как госорганы осуществили переход на цифровой документооборот.
Назарбаев, в честь которого несколько лет столица носила название Нур-Султан, возглавлял страну более 30 лет. С 1991 года, когда республика обрела суверенитет, он несколько раз побеждал на президентских выборах, последний раз - в апреле 2015 года. Срок его президентских полномочий истекал в апреле 2020 года, однако в марте 2019 года Назарбаев заявил, что уходит с поста главы государства.
Клаар надеется на соблюдения режима прекращения огня на Южном Кавказе
Минобороны Азербайджана: 282 военных получили ранения в боестолкновениях на границе с Арменией
Алиев и Мишель обсудили вопросы обеспечения мира в регионе и устранения возникшей напряженности
Эрдоган анонсировал открытие Зангиланского международного аэропорта
Баку и Бухарест договорились о поставках газа
SOCAR заинтересована в сотрудничестве с Пакистаном в сфере поставок СПГ и развития газовой инфраструктуры
Алиев утвердил списки госорганов, которые осуществляют аудиовизуальное вещание и могут учреждать печатные СМИ
В Азербайджане на 40% снизилась суточная смертность от COVID-19, заболеваемость - на 8,5%
Власти Азербайджана в 2023г выделят на восстановление Карабаха около $1,8 млрд
ЖКХ Гянджи направит около 900 тыс. манатов на капремонт системы освещения города
ИВ Сумгайыта направит около 2,4 млн манатов на работы по благоустройству в городе
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Благотворительная акция для школьников от AccessBank
«Nar» посетил школы Агдама и Физули
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично