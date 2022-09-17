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СНГ 17.09.2022 16:50

Столица Казахстана вновь переименована в Астану

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Конституцию, согласно которым столице республики возвращается прежнее название Астана.

В Нур-Султан столица была переименована по инициативе президента страны Касым-Жомарта Токаева в марте 2019 года в честь первого президента Нурсултана Назарбаева.

В начале сентября текущего года депутатская группа парламентариев "Жана Казахстан" (Новый Казахстан) выступила с инициативой вернуть столице республики прежнее название Астана.

Многие из депутатов, выступивших за возвращение прежнего названия столицы, голосовали в 2019 году "за" переименование Астаны в Нур-Султан.

Президент Токаев был проинформирован об этой инициативе депутатов и дал согласие включить предложение о возвращении прежнего названия столице Казахстана в конституционные поправки, которые были приняты парламентом 16 сентября.

По данным столичного маслихата (местный представительный орган), в 2019 году бюджету города переименование обошлось в порядка 30 млн тенге (текущий - $1/ 477,12).

Нынешнее переименование, рассчитывают местные власти, будет дешевле, так как госорганы осуществили переход на цифровой документооборот.

Назарбаев, в честь которого несколько лет столица носила название Нур-Султан, возглавлял страну более 30 лет. С 1991 года, когда республика обрела суверенитет, он несколько раз побеждал на президентских выборах, последний раз - в апреле 2015 года. Срок его президентских полномочий истекал в апреле 2020 года, однако в марте 2019 года Назарбаев заявил, что уходит с поста главы государства.

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Тэги: КАЗАХСТАН, АСТАНА

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