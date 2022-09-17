Минздрав Кыргызстана сообщил о 121 пострадавшем из-за обстрелов на границе с Таджикистаном

Число пострадавших на кыргызско-таджикской границе превышает 120 человек, сообщает в субботу Минздрав Кыргызстана. "По состоянию на 14:00 часов всего в организации здравоохранения поступил 121 пострадавший, из них семь человек отправлены на амбулаторное лечение", - сообщили в Минздраве. Конфликт на кыргызско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября.

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