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СНГ 17.09.2022 16:33

В Бишкеке заявили, что Таджикистан прекратил обстрел кыргызских сел Ошской области

Руководители пограничных служб Кыргызстана и Таджикистана провели переговоры, по итогам которых таджикская сторона прекратила обстрел позиций в кыргызских селах Чон-Алайского района, сообщила в субботу пресс-служба пограничной службы Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана.

"В связи со складывающейся обстановкой на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Чон-Алайском районе Ошской области состоялись переговоры между директором пограничной службы ГКНБ Кыргызстана Уларбеком Шаршеевым и командующим пограничными войсками ГКНБ Таджикистана Раджабали Рахмонали.

По итогам переговоров в 14:20 (12:20 по бакинскому времени) таджикская сторона прекратила обстрел из минометов и артиллерийских установок позиций кыргызских пограничников в селах Тешик-Таш, Карамык и Кароол-Добо Чон-Алайского района Ошской области Кыргызстана, отметили в ведомстве.

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Тэги: КЫРГЫЗСТАН, ТАДЖИКИСТАН, ГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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