В МЧС Кыргызстана сообщили об эвакуации свыше 5 тыс. жителей из сел Ошской области, подвергшихся обстрелу

Более 5 тыс. жителей эвакуировано из приграничных сел Чон-Алайского района Ошской области Кыргызстана, сообщает в субботу МЧС страны. "Из приграничных с Таджикистаном сел Чон-Алайского района Ошской области Кыргызстана эвакуировали 5 тыс. 34 жителя", - сообщили в МЧС. Там уточнили, что в субботу район был подвергнут минометному обстрелу со стороны таджикских военных. Конфликт на кыргызско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября.

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