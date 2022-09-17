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СНГ 17.09.2022 17:00

В МЧС Кыргызстана сообщили об эвакуации свыше 5 тыс. жителей из сел Ошской области, подвергшихся обстрелу

Более 5 тыс. жителей эвакуировано из приграничных сел Чон-Алайского района Ошской области Кыргызстана, сообщает в субботу МЧС страны.

"Из приграничных с Таджикистаном сел Чон-Алайского района Ошской области Кыргызстана эвакуировали 5 тыс. 34 жителя", - сообщили в МЧС.

Там уточнили, что в субботу район был подвергнут минометному обстрелу со стороны таджикских военных.

Конфликт на кыргызско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября.

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Тэги: КЫРГЫЗСТАН, ОБСТРЕЛ, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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