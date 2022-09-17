В Азербайджане на 40% снизилась суточная смертность от COVID-19, заболеваемость - на 8,5%

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 214 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 819 тыс. 338, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрировано 234 случая. Таким образом, суточная заболеваемость снизилась примерно на 8,5%.

За минувшие сутки умерли трое больных COVID-19 (накануне - пять человек). Таким образом, суточная смертность снизилась на 40%.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 884 человека, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 807 тыс. 698 человек (+ 265 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 1 тыс. 756 человек.

За сутки медики провели 3 тыс. 311 тестов на коронавирус против 2 тыс. 929 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 213 тыс. 45 тестов на COVID-19.

Р.Керимов