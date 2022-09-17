Клаар надеется на соблюдения режима прекращения огня на Южном Кавказе

Специальный представитель Европейского союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар после переговоров в Баку и Ереване выразил надежду на соблюдение режима прекращения в регионе Южного Кавказа, призвав Армению и Азербайджан вернуться за стол переговоров.

«Вернулся в Брюссель после срочных встреч в Баку, Ереване, а также в Вене. Сложный, а иногда и эмоциональный обмен мнениями. Остается много проблем, но есть надежда, что режим прекращение огня будет соблюдаться. Нужно вернуться к переговорам», - написал он в субботу в твиттере.

Клаар подтвердил, что ЕС на высшем уровне по-прежнему вовлечен в процесс нормализации отношений Баку и Еревана.

«... наша цель по-прежнему состоит в том, чтобы помочь Армении и Азербайджану достичь всеобъемлющего и устойчивого соглашения, которое обеспечит стабильность, безопасность и процветание Южного Кавказа», - отметил спецпредставитель ЕС.

Р.Керимов